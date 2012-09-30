В Брянской области пропала десятилетняя девочка Валерия Устименко

//Происшествия

30 сентября 2012, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Брянской области в Дятьково пропала десятилетняя девочка Валерия Устименко. Лера не вернулась из школы в пятницу, 28 сентября. Заявление в полицию подала в тот же день вечером мать ребенка.

Приметы Валерии Устименко: на вид 10-11 лет, рост 135-140 см, худощавая, волосы темно-русые, длинные; глаза карие, губы тонкие, уши слегка оттопыренные, сильно сутулится.

Была одета в черные брюки, белую водолазку, черные туфли, белую в черную клетку короткую куртку, при себе имела рюкзак темного цвета.

Девочку ищут полицейские и волонтеры. В настоящее время розыск девочки ведут более ста сотрудников полиции. За ночь они проверили все возможные места нахождения Валерии Устименко, чердаки, подвалы домов. Были опрошены ее знакомые и одноклассники. По данным регионального главка МВД, полицией найдены свидетели, которые 28 сентября около 16.00 видели Валерию в Дятьково на пересечении улиц Советской и Карла Маркса.

Поиски ведутся на территории всей Брянской области. К поисковой работе привлечены сотрудники частных охранных предприятий, около 150 представителей общественности, к розыску подключаются волонтеры.