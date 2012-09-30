На трассе Нижний Новгород-Саранск 9 человек пострадали в ДТП

//Происшествия

30 сентября 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]

Крупное ДТП произошло сегодня ранним утром в Нижегородской области на 67-м километре трассы Нижний Новгород-Саранск. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с легковым автомобилем Kia пострадали девять человек. Среди пострадавших - четверо дети.

По предварительным данным МЧС по области, около 04.00 мск водитель Kia врезался в микроавтобус, ехавший в попутном направлении в сторону Арзамаса.

По данным ГИБДД, медосвидетельствование водителя легковушки на месте ДТП показало, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (2,0 промилле).

У шофера, севшего пьяным за руль, водительский стаж менее года. Водительское удостоверение, по данным ГИБДД, мужчина получил в январе 2012 года.