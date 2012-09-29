Волонтёры и полиция ищут пропавшую под Брянском 10-летнюю Валерию Устименко

//Происшествия

29 сентября 2012, 23:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Брянской области розыск пропавшей накануне в Дятьковском районе 10-летней девочки Валерии Устименко взял на личный контроль глава местной полиции, также к поиску подключились более 150 представителей общественности и волонтёры.

"АН" писали, что накануне, 28 сентября, ученица пятого класса из города Дятьково ушла на занятия и не вернулась домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетней".

В настоящее время ребенка ищут более ста сотрудников полиции, проверившие все возможные места нахождения девочки. Также были опрошены ее знакомые и одноклассники, передают Вести.

Поиски ведутся на территории всего региона, в них принимают участие сотрудники частных охранных предприятий, около 150 представителей общественности и волонтеры. О возможном местонахождении девочки необходимо сообщить по телефонам: 02, 84832 72-20-23, 84832 72-22-33, 84833 3-37-86, 84833 3-28-62.

Приметы Валерии Устименко: на вид 10-11 лет, рост 135-140 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, длинные, глаза карие, губы тонкие, уши слегка оттопыренные. Особая примета: сильно сутулится. В день исчезновения была одета в черные брюки, белую водолазку, черные туфли, белую в черную клетку короткую куртку, при себе имела рюкзак темного цвета.