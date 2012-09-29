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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Опознаны все погибшие при пожаре на заводе по переработке нефтешлама в Югре

29 сентября 2012, 22:52 [ «Аргументы Недели. Тюмень» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

В Югре опознаны все тела жертв пожара на заводе по переработке нефтешлама под Ханты-Мансийском. Среди погибших - пять граждан Таджикистана, один - из Узбекистана, еще двое - уроженцы Башкирии.

Ранее сообщалось о выходцах с Кавказа. "АН" писали, что Минприроды РФ заинтересовалось документами предприятия.

ЛБ