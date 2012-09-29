Минприроды заинтересовалось пожаром на заводе по переработке нефтешлама в Югре

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
29 сентября 2012, 22:00 [ «Аргументы Недели. Томск» ]
Минприроды РФ намерено проверить обоснованность выдачи сгоревшему в субботу заводу по переработке нефтешлама под Ханты-Мансийском положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Об этом сообщил "Маяк". "АН" писали, что на месте пожара приступили к разбору завалов.
Напомним, крупный пожар в субботу на заводе в ХМАО унес жизни восьми человек. Из них четверо - выходцы с Кавказа.
По разным данным, от восьми до девяти пострадали, из них семеро находятся в реанимации. Один человек пропал без вести. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области