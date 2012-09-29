Минприроды заинтересовалось пожаром на заводе по переработке нефтешлама в Югре

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29 сентября 2012, 22:00 [ «Аргументы Недели. Томск» ]

Фото с сайта vesti.ru

Минприроды РФ намерено проверить обоснованность выдачи сгоревшему в субботу заводу по переработке нефтешлама под Ханты-Мансийском положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Об этом сообщил "Маяк". "АН" писали, что на месте пожара приступили к разбору завалов.

Напомним, крупный пожар в субботу на заводе в ХМАО унес жизни восьми человек. Из них четверо - выходцы с Кавказа.



По разным данным, от восьми до девяти пострадали, из них семеро находятся в реанимации. Один человек пропал без вести. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.