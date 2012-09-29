На сгоревшем заводе по переработке нефтешлама в Югре начали разбор завалов

//Происшествия

29 сентября 2012, 21:49 [ «Аргументы Недели. Томск» ]

Фото с сайта vesti.ru

Число пострадавших в результате пожара на заводе в Югре увеличилось до девяти человек. Все раненые были госпитализированы, семь - с ожогами 70-90% сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа.

После того как следователи СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу завершили работу на месте пожара на нефтезаводе, специалисты регионального МЧС приступили к разбору сгоревших ангаров на площади 300 кв.м, передали Вести.

"АН" писали, что на месте пожара вечером суботы побывала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она заявила, что причиной пожара стала утечка газа. По ее словам, проводятся следственные действия, выводы будут сделаны позже.

По факту инцидента в Югре возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".