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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Водитель маршрутки умер за рулем, пассажирке чудом удалось остановить машину

29 сентября 2012, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

На 18-ом километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск водителю микроавтобуса "Газель" на скорости 90 километров в час вдруг стало плохо, он успел сказать сидящей рядом женщине «рули» и потерял сознание.

 Женщина сумела вытащить ключи зажигания и несколько сотен метров управляла машиной, пока та не остановилась. После чего поставила микроавтобус на стояночный тормоз. К сожалению, водителя спасти не удалось, сообщает «Фонтанка». Врачи предполагают, что водитель умер от инфаркта.

НС

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