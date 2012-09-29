Водитель маршрутки умер за рулем, пассажирке чудом удалось остановить машину

//Происшествия

29 сентября 2012, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

На 18-ом километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск водителю микроавтобуса "Газель" на скорости 90 километров в час вдруг стало плохо, он успел сказать сидящей рядом женщине «рули» и потерял сознание.

Женщина сумела вытащить ключи зажигания и несколько сотен метров управляла машиной, пока та не остановилась. После чего поставила микроавтобус на стояночный тормоз. К сожалению, водителя спасти не удалось, сообщает «Фонтанка». Врачи предполагают, что водитель умер от инфаркта.



