На сгоревшем заводе под Ханты-Мансийском побывала губернатор Югры. ВИДЕО

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29 сентября 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели. Тюмень» ]

Фото с сайта vesti.ru

Из восьми погибших при пожаре на заводе под Ханты-Мансийском один не опознан. В окружной клинической больнице медики поддерживают жизнь семи пострадавших, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Половина из них – выходцы из Кавказа.

Один человек получил легкие ранения. Еще один пропал без вести, передают Вести.

Завод по переработке нефтешлама принадлежит фирме "Инвест-Ойл", зарегистрированной в Сургуте. Она осуществляла свою деятельность на площадке дочернего предприятия нефтяной компании "Роснефть" - "Юганскнефтегаза".

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела на место происшествия.

"АН" писали, что следственные органы СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу проводят доследственную проверку по факту пожара на заводе по переработке шлама в ХМАО.

Напомним, пожар на заводе по переработке нефтешлама вспыхнул в субботу утром и потушен к 13 часам. Сгорели два ангара площадью более двух тысяч квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стала утечка газа.