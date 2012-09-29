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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Генпрокуратура РФ взяла на особый контроль выяснение причин пожара на заводе

29 сентября 2012, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев взял на особый контроль выяснение причин и обстоятельств взрыва и пожара, произошедших в цехе нефтеперерабатывающего завода.

 Ю. Пономарев поручил прокурору субъекта Александру Кондратьеву незамедлительно организовать проверку. Кроме того, дано указание во взаимодействии с представителями правоохранительных и контролирующих органов тщательно изучить организацию исполнения требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятии и дать должную правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.


По факту взрыва на нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.217 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).
Сегодня утром произошел серьезный пожар в цехе по переработке нефтяного шлама, расположенном на 885-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский район). По версии следствия, в производственном цехе предприятия на Приобском месторождении произошел взрыв, который стал причиной пожара. По данным МЧС, предприятие принадлежит компании "Инвест-Ойл".


При тушении пожара были обнаружены тела восьми рабочих, восемь пострадавших были доставлены в окружную клиническую больницу г. Ханты-Мансийска.

НС

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