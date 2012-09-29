В Томске девушка на Мерседесе, паркуясь, сбила двух женщин

//Происшествия

29 сентября 2012, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Томске в четвертом часу дня автомобиль «Мерседес А-160» с транзитными номерами, снятый с регистрации в Кемеровской области, совершил наезд на двух женщин, в том числе беременную, возле здания томского ЦУМа.

По словам очевидцев, иномарка припечатала беременную к фасаду здания. За рулем автомобиля находилась молодая девушка.

Она пыталась припарковаться и не справилась с управлением. Ее автомобиль столкнулся с «Ауди», а затем, продолжая движение, сбил двух женщин, которые выходили из магазина, и врезался в стену ЦУМа.

Одна из пострадавших, 29-ти лет, после осмотра медиков была отпущена домой. Вторая молодая беременная женщина, 26-ти лет, госпитализирована. Очевидцы утверждают, что у девушки начали отходить воды. Ей была оказана первая помощь, «скорая» приехала минут через 8 и отвезла ее в больницу, Пока известно, что у девушки перелом голени.



