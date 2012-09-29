Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Турции в ДТП погибла пенсионерка - россиянка

29 сентября 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

В курортном городе Алания в Турции вчера вечером погибла 69-летняя российская туристка Ирина Качина. Когда она возвращалась с пляжа в отель, женщину сбил автофургон.

 Трагедия произошла в 17.00  28 сентября, машина протащила тело жертвы на 25 метров вперед,  сообщили  в полиции.
    На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики, однако спасти российскую пенсионерку не удалось. Водитель автомобиля, местный житель Хасан Байрамбаши, был арестован и доставлены в участок, сообщает utro.ru . С ним работают следователи.

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…