В Турции в ДТП погибла пенсионерка - россиянка

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29 сентября 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

В курортном городе Алания в Турции вчера вечером погибла 69-летняя российская туристка Ирина Качина. Когда она возвращалась с пляжа в отель, женщину сбил автофургон.

Трагедия произошла в 17.00 28 сентября, машина протащила тело жертвы на 25 метров вперед, сообщили в полиции.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики, однако спасти российскую пенсионерку не удалось. Водитель автомобиля, местный житель Хасан Байрамбаши, был арестован и доставлены в участок, сообщает utro.ru . С ним работают следователи.



