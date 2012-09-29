СК: на уральском заводе пожар произошел в результате взрыва

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29 сентября 2012, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Следственные органы СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу проводят доследственную проверку по факту пожара на заводе по переработке шлама в ХМАО, где погибли восемь человек.

По предварительной версии, в производственном цехе по переработке нефтяного шлама на Приобском месторождении причиной пожара стал взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты Следственного комитета.

ГУ МЧС по региону сообщило, что число погибших в результате пожара на заводе по переработке шлама в ХМАО увеличилось и достигло восьми человек. Пожар был ликвидирован в 13.00.



