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//Происшествия

СК: на уральском заводе пожар произошел в результате взрыва

29 сентября 2012, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Следственные органы СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу проводят доследственную проверку по факту пожара на заводе по переработке шлама в ХМАО, где погибли восемь человек.

 По предварительной версии, в производственном цехе по переработке нефтяного шлама на Приобском месторождении причиной пожара стал взрыв.
 На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты Следственного комитета.
ГУ МЧС по региону сообщило, что число погибших в результате пожара на заводе по переработке шлама в ХМАО увеличилось и достигло восьми человек. Пожар был ликвидирован в 13.00.

НС

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