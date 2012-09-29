На первенстве по молодежному футболу Сибири ЧП: отравился 21 подросток

//Происшествия

29 сентября 2012, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Чите произошло массовое отравление, госпитализирован 21 подросток, ребята прибыли в город для участия в первенстве по молодежному футболу Сибири. Они проживали в гостинице "Турист", питались в кафе при гостинице.

Дети начали заболевать 27 сентября, к медикам обратились 28 сентября. Сейчас заболевшие дети находятся в краевой инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзор уже провел эпидемиологическое расследование, деятельность кафе временно приостановлена, сообщают vesti.ru. Всего для участия в спортивных соревнованиях в Читу прибыли 70 подростков.



