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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

При пожаре на уральском заводе количество пострадавших увеличилось

29 сентября 2012, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Число жертв пожара на заводе по переработке шлама, расположенном между Тюменью и Ханты-Мансийском, возросло до пяти человек. Недавно спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Таким образом, общее количество погибших при пожаре достигло пяти человек.

Пожар локализован на площади 2,3 тыс. квадратных метров. Предварительно, обнаружены тела 5 человек, 12 пострадали. В тоже время источник в силовых структурах региона сообщил РИА «Новости», что при пожаре пострадали 13 человек.

По данным МЧС, у восьми пострадавших зафиксированы ожоги и отравление угарным газом. В настоящее время пожар локализован, его площадь – порядка 600 квадратных метров. На заводе горят два ангара площадью 80 на 30 квадратных метров.

Завод расположен на 66-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

НС

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