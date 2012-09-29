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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Кирове две девочки побаловались с огнем. Они погибли

29 сентября 2012, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленинском районе Кирова днем в минувшую пятницу в квартире дома по улице Производственная произошло возгорание. Неосторожное обращение с огнем стоило жизни двум маленьким детям.

 Дочери квартиросъемщицы 2008 г.р. и 2011 г.р. скончались, предположительно, от отравления продуктами горения. Были спасены еще два человека. Причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение детей с огнем, сообщают vesti.ru.

НС

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