В Кирове две девочки побаловались с огнем. Они погибли

//Происшествия

29 сентября 2012, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленинском районе Кирова днем в минувшую пятницу в квартире дома по улице Производственная произошло возгорание. Неосторожное обращение с огнем стоило жизни двум маленьким детям.

Дочери квартиросъемщицы 2008 г.р. и 2011 г.р. скончались, предположительно, от отравления продуктами горения. Были спасены еще два человека. Причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение детей с огнем, сообщают vesti.ru.



