Полиция разыскивает пропавших без вести женщину-коммерсанта и ее 8-летнюю дочь

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29 сентября 2012, 11:29 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

scan-interfax.ru

Сотрудниками петербургской полиции организованы поисковые мероприятия в отношении 41-летней женщины, генерального директора одной из коммерческих организаций и ее 8-летней дочери, которые 24 сентября 2012 года ушли из дома и не вернулись.



В полицию Петродворцового района Санкт-Петербурга поступило заявление о том, что 24 сентября 2012 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась 41-летняя жительница г. Петергоф, генеральный директор одной из коммерческих организаций Санкт-Петербурга. Женщина ушла из дома с 8-летней дочерью.



В настоящий момент сотрудниками полиции ведутся активные поиски пропавших. Помимо полицейских Петродворцового района к розыскным мероприятиям привлечены оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.