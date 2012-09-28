Пострадавшая в США парашютистка перелет перенесла нормально

//Происшествия

28 сентября 2012, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта klbviktoria.com

Тяжело пострадавшая в США спортсменка-парашютистка Ирина Синицына доставлена самолетом МЧС в Москву. Самолет находился в пути из Лос-Анджелеса почти сутки с промежуточной посадкой в Петропавловске-Камчатском.

Бригада «скорой помощи» доставит Ирину Синицыну из аэропорта в НИИ нейрохирургии им. Бурденко.

Эвакуация крайне тяжелых россиян самолетом МЧС на такие расстояния совершается впервые. Всю необходимую медицинскую помощь оказывали пятеро опытнейших врачей Отряда «Центроспас». Лайнер также был оборудован медицинскими приборами, позволяющими проводить любые процедуры, в том числе интенсивную терапию, сообщает ИТАр-ТАСС.

Медики сообщили, что перелет Синицына перенесла нормально и ее состояние не ухудшилось, хотя его до сих пор оценивают как тяжелое.



