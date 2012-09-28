В Москве вечером штормовой ветер повалил деревья

//Происшествия

28 сентября 2012, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве во второй половине дня сильный ветер вызвал проблемы с движением на нескольких улицах. Около 19:00 у дома 88 по Ленинградскому шоссе на проезжую часть упала опора контактной сети троллейбусов.

Движение по Ленинградскому шоссе затруднено не только для троллейбусов, но и для всего транспорта в целом. На месте работают аварийные бригады. По предварительной информации, пострадавших нет.

Чуть ранее повалило дерево у дома 43 по Хорошевскому шоссе, что на полтора часа, до 16:00, прервало движение пяти троллейбусных маршрутов, сообщают vesti.ru. А с 14:00 до 16:00 велись работы по восстановлению трех трамвайных маршрутов в районе Лефортово, на Госпитальном валу,



