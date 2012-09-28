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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве вечером штормовой ветер повалил деревья

28 сентября 2012, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве во второй половине дня сильный ветер вызвал проблемы с движением на нескольких улицах. Около 19:00 у дома 88 по Ленинградскому шоссе на проезжую часть упала опора контактной сети троллейбусов.

 Движение по Ленинградскому шоссе затруднено не только для троллейбусов, но и для всего транспорта в целом. На месте работают аварийные бригады. По предварительной информации, пострадавших нет.
Чуть ранее повалило дерево у дома 43 по Хорошевскому шоссе, что на полтора часа, до 16:00, прервало движение пяти троллейбусных маршрутов, сообщают vesti.ru. А с 14:00 до 16:00 велись работы по восстановлению трех трамвайных маршрутов в районе Лефортово, на Госпитальном валу,

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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