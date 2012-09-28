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//Происшествия

Рухнувший на землю самолет попал в штопор - техническая неполадка

28 сентября 2012, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта reaa.ru
фото с сайта reaa.ru

Учебно-тренировочный самолет разбился в Волоколамском районе Подмосковья сегодня во время испытательного полета из-за технической неполадки - машина попала в штопор, считают в силовых структурах района.

Сообщение о падении самолета неподалеку от деревни Алферьево поступило в 16.30 пятницы, летчик погиб. "Самолет Л3м при наборе высоты упал в штопор и рухнул на землю с высоты 100 метров. На земле жертв и разрушений нет", - сообющили РИА Новости.


За штурвалом самолета находился летчик-испытатель 2-го класса Олег Мадэн. На место крушения самолета выехала следственная группа.


 Самолет Л-3м спроектировал и построил собственными руками конструктор Вячеслав Лучак. Машина обладает скороподъемностью около 5 метров в секунду, развивает скорость до 160 километров в час, а ее посадочная скорость - 70 километров в час. Первоначально самолет оснащался двигателем РМЗ, позднее на нем был установлен двигатель Rotax 503.

Серийно самолет не выпускается, разбившийся Л-3м был опытным экземпляром.

 
НС

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