В Подмосковье разбился частный самолет, пилот погиб

//Происшествия

28 сентября 2012, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Волоколамском районе Московской области неподалеку от деревни Алферьево сегодня днем потерпел крушение частный самолет. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГУ МЧС.

О падении воздушного судна неподалеку от деревни Алферьево стало известно сегодня в районе 16:30 по московскому времени. По имеющимся данным, пилот погиб. На место происшествия выехали сотрудники оперативной группы ГУ МЧС России по Московской области и оперативной группы Волоколамского ГПО.



