Озверелый вооруженный мужчина после уговоров сдался полиции

//Происшествия

28 сентября 2012, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Пьяный мужчина, который после скандала с женой заперся с двустволкой в квартире на юго-западе Москвы, сдался полиции. Ружье изъято, мужчина задержан, жена с ребенком может вернуться домой.

Уговорить мужчину открыть дверь и сдаться удалось сотрудникам полиции.

Сообщение о скандале в одной из квартир жилого дома номер 23, корпус 1 на Старобицевской улице в Южном Бутове поступил в полицию в 14 часов. На место происшествия прибыл наряд, однако войти в квартиру полицейским не удалось. Хозяин, вооружившись ружьем, заперся изнутри. Жена и ребенок мужчины успели покинуть квартиру.



