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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Озверелый вооруженный мужчина после уговоров сдался полиции

28 сентября 2012, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Пьяный мужчина, который после скандала с женой заперся с двустволкой в квартире на юго-западе Москвы, сдался полиции. Ружье изъято, мужчина задержан, жена с ребенком может вернуться домой.

 Уговорить мужчину открыть дверь и сдаться удалось сотрудникам полиции.
Сообщение о скандале в одной из квартир жилого дома номер 23, корпус 1 на Старобицевской улице в Южном Бутове поступил в полицию в 14 часов. На место происшествия прибыл наряд, однако войти в квартиру полицейским не удалось. Хозяин, вооружившись ружьем, заперся изнутри. Жена и ребенок мужчины успели покинуть квартиру.

НС

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