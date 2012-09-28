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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Балашихе нашли авиабомбу времен ВОВ

28 сентября 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области была найдена авиационная бомба времен  Великой Отечественной войны. Инцидент произошел днем в пятницу, 28 сентября при проведении земляных работ на территории полигона в Балашихе.

Работы проводились на полигоне Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО) МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Бомба была найдена в 13.30. В результате были эвакуированы 55 человек.

ЕЛ

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