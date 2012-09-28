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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Подмосковье полицейский сбил пьяного пешехода

28 сентября 2012, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области сотрудник полиции сбил пешехода, переходившего в состоянии алкогольного опьянения дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел в Чеховском районе Подмосковья.

По данным МВД России, участковый полицейский Столбового отдела в служебное время в трезвом состоянии, управляя служебным автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на пешехода. Авария произошла 26 сентября на третьем километре автодороги Столбовая-Щеглятьево, передает РИА Новости. Пешеходом оказался 25-летний местный житель.

ЕЛ

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