В Подмосковье полицейский сбил пьяного пешехода

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28 сентября 2012, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области сотрудник полиции сбил пешехода, переходившего в состоянии алкогольного опьянения дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел в Чеховском районе Подмосковья.



По данным МВД России, участковый полицейский Столбового отдела в служебное время в трезвом состоянии, управляя служебным автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на пешехода. Авария произошла 26 сентября на третьем километре автодороги Столбовая-Щеглятьево, передает РИА Новости. Пешеходом оказался 25-летний местный житель.