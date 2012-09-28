В результате ДТП в Воронеже погибли 2 человека

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28 сентября 2012, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Воронеже произошла автомобильная авария, в результате которой погибли два человека. Инцидент произошел в Левобережном районе города. "Лада-Приора" столкнулась с ВАЗ-2115.



В результате произошедшего два человека погибли, еще трое были госпитализированы. Об этом сообщает ГИБДД. ДТП произошло в минувший четверг, 27 сентября, на улице Ленинградская в Левобережном районе Воронежа около 23.00 мск, передает РИА Новости. "Лада-Приора" столкнулась с ВАЗ-2115 на встречной полосе. На месте погибли водитель и пассажир "Приоры".