На трассе «Кола» грузовик раздавил иномарку

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28 сентября 2012, 10:22 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

zabmedia.ru

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло утром на 16-ом километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск (шоссе «Кола»).

По данным «Конкретно.ру», водитель внедорожника Nissan X-trail остановился у обочины по просьбе своего пассажира для справления «малой нужды». Когда пассажир уже собирался сесть в салон, в иномарку врезался груженый КАМАЗ. При этом погода была хорошая, сухо, видимость - 1 километр, сухо. Что послужило причиной ДТП, пока непонятно. Однако, по мнению свидетеля происшествия, водитель грузовика просто сладко спал в момент наезда. Водителя Nissan с сотрясением мозга доставили в больницу. В обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели Госавтоинспекции.