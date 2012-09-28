Командир кемеровской полиции Анвар Бикмурзин застрелился?

//Происшествия

28 сентября 2012, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта keminfo.ru

В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что на территории федерального контрольно-пропускного поста "Кавказ" обнаружено тело командира сводного отряда полиции ГУМВД по Кемеровской области подполковника Анвара Бикмурзина.

Инцидент произошел в станице Орджоникидзевская в районе административной границы Ингушетии и Чечни. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального ведомства.

По версии следствия, причина смерти подполковника – огнестрельное ранение в голову.

В сообщении регионального главка МВД говорится, что "одной из версий гибели подполковника Бикмурзина рассматривается суицид", он выстрелил себе в голову из табельного оружия - пистолета Макарова.

В настоящее время на место произошедшего направлена специальная ведомственная комиссия, проводится проверка по данному факту.