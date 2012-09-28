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28 сентября 2012, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Чите произошла автомобильная авария с участием пассажирской "Газели". В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Авария произошла вечером в четверг, 27 сентября.



По предварительным данным, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушибы. Отмечается, что пьяный водитель микроавтобуса слетел с дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД. По данным ведомства, нетрезвый водитель маршрутной "Газели" не справился с управлением и, сломав ограждения, выехал на тротуар.