Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Чите пьяный водитель "Газели" слетел с дороги и выехал на тротуар

28 сентября 2012, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Чите произошла автомобильная авария с участием пассажирской "Газели". В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Авария произошла вечером в четверг, 27 сентября.

По предварительным данным, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушибы. Отмечается, что пьяный водитель микроавтобуса слетел с дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД. По данным ведомства, нетрезвый водитель маршрутной "Газели" не справился с управлением и, сломав ограждения, выехал на тротуар.

ЕЛ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан