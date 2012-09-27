В Казахстане пограничники задержали 7 россиян

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27 сентября 2012, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Казахстане пограничники задержали 7 граждан России, нарушивших государственную границу. Для задержания сотрудники пограничной службы были вынуждены применить оружие. Двое россиян получили ранения.



Как отмечает пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, жизни нарушителей ничего не угрожает. Инцидент произошел в среду, 26 сентября. Вертолет Ми-8 регионального управления береговой охраны пограничной службы КНБ в территориальных водах республики обнаружил нарушителей границы - два малых плавсредства типа байда. Россияне не отреагировали на законное требование об остановке, передает РБК. Экипажи предприняли попытку скрыться за пределами территориальных вод Республики Казахстан. В отношении всех задержанных граждан Российской Федерации рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.330 Уголовного кодекса РК (умышленное нарушение государственной границы Республики Казахстан).