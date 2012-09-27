По факту гибели супружеской пары в результате пожара в автобусе возбуждено дело

//Происшествия

27 сентября 2012, 14:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В четверг около 6 часов 20 минут произошло возгорание в заднем отсеке 2-го этажа автобуса марки Neoplan маршрута Москва - Владимир во время посадки пассажиров, ЧП произошло на стоянке по улице Земляной Вал около Курского вокзала.

Из автобуса были эвакуированы 6 пассажиров, двое из них – мужчина и женщина – погибли, отравившись продуктами горения. По факту гибели супругов в пожаре следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Названа предварительная причина смерти погибших – отравление угарным газом.

Проведен осмотр места происшествия, получены объяснения очевидцев пожара. По словам опрошенных свидетелей, неизвестный мужчина, скрывшийся с места происшествия, находясь на одном из задних сидений автобуса, поджег имевшиеся у него две пластиковые канистры с бензином, в результате чего в автобусе возник пожар.

Следователями организована проверка законности размещения стоянки междугородных автобусов на территории, прилегающей к Курскому вокзалу.