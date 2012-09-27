В Свердловской области повесилась школьница, ведется проверка

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27 сентября 2012, 10:44 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Ночью 26 сентября в правоохранительные органы районного поселка Пышма Пышминского района поступило сообщение о том, что в частном доме по улице Островского найдена висящей в петле 15-летняя школьница, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области проводится доследственная проверка.

Возможной причиной суицида девушки стали несложившиеся отношения с молодым человеком, следователи обнаружили предсмертную записку, согласно содержанию которой девушка просит никого в ее поступке не винить, в том числе и молодого человека, которого она любила.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.