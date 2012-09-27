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//Происшествия

Погиб офицер при взрыве боеприпасов на Тоцком полигоне

27 сентября 2012, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, погиб офицер при уничтожении устаревших боеприпасов на Тоцком полигоне. Нарушения правил проведения работ и требований безопасности не было.

По информации пресс-службы, во время очередного подрыва боеприпасов произошел отказ в работе электрической взрывной цепи. Командир группы взрывных работ лейтенант Станислав Вершинин стал проверять электрическую сеть, но в этот момент произошел взрыв. После гибели офицера, уничтожение боеприпасов на Тоцком полигоне, расположенном в 180 километрах северо-западнее Оренбурга, было приостановлено.

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