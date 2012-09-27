Живой найдена школьница Даша Попова, пропавшая в Ростове-на-Дону

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27 сентября 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

Фото Вести.ру

Девятилетнюю школьницу Дашу Попову, пропавшую 19 сентября в Ростове-на-Дону, нашли в четверг утром, девочка жива и здорова, с ней все в порядке, сообщил представитель СУ СК РФ по Ростовской области Валерий Чекрышев.

"Даша Попова найдена живой в Ростове-на-Дону", - цитирует слова Чекрышева РИА Новости. Ребенок находится под присмотром полицейских, подробности обнаружения Даши Поповой не сообщаются. По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".