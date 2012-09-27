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//Происшествия

В Брянской области школьница пыталась покончить с собой

27 сентября 2012, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Брянской области проводится проверка по факту попытки совершения несовершеннолетней суицида:накануне  из окна 4-го этажа общежития Брянского городского лицея №1 выпрыгнула 14-летняя учащаяся 8-го класса, следствие ведет проверку.
 
В настоящее время школьница госпитализирована
 
В настоящее время следователи принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и мотивов совершения несовершеннолетней попытки самоубийства.
ЕП

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