В Брянской области школьница пыталась покончить с собой

//Происшествия

27 сентября 2012, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Брянской области проводится проверка по факту попытки совершения несовершеннолетней суицида:накануне из окна 4-го этажа общежития Брянского городского лицея №1 выпрыгнула 14-летняя учащаяся 8-го класса, следствие ведет проверку.

В настоящее время школьница госпитализирована

В настоящее время следователи принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и мотивов совершения несовершеннолетней попытки самоубийства.