Полиция не исключает, что сгоревший в Москве автобус подожгли

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27 сентября 2012, 09:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В районе Курского вокзала у станции метро "Чкаловская" сгорел двухэтажный автобус, следовавший, как сообщили ранее "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ", во Владимир, по данным МЧС, продуктами горения насмерть отравились два человека.

Пожар, по данным пресс-службы ГУМЧС по Москве, произошел около 4 утра в четверг в моторном отсеке и перекинулся на багажный отсек.

Сотрудники полиции, работающие на месте трагедии, не исключают, что причиной пожара мог стать поджог.