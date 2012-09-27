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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Полиция не исключает, что сгоревший в Москве автобус подожгли

27 сентября 2012, 09:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

 
Пожар, по данным пресс-службы ГУМЧС по Москве, произошел около 4 утра в четверг в моторном отсеке и перекинулся на багажный отсек.
 
Сотрудники полиции, работающие на месте трагедии, не исключают, что причиной пожара мог стать поджог.
ЕП