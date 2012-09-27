//Происшествия

27 сентября 2012, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы в четверг рано утром сгорел междугородний двухэтажный автобус марки "Неоплан" маршрута "Москва-Владимир", находившийся на стоянке около Курского вокзала. Жертвами пожара стали два человека.

Возгорание произошло в районе моторного отсека автобуса, затем огонь распространился на багажное отделение. Из-за отравления продуктами горения погибли два человека, находившихся в салоне на втором этаже автобуса.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ сообщили: "Сегодня около 6:00 произошло возгорание автобуса у дома № 29 по улице Земляной вал. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров".