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26 сентября 2012, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве неизвестный мужчина прыгнул под поезд на станции "Перово" столичного метрополитена. Инцидент произошел вечером в среду, 26 сентября. По предварительным данным, это была попытка суицида.



В настоящее время состояние упавшего уточняется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах столицы. "Предположительно, это была попытка суицида", - рассказал собеседник агентства.