В Москве легковушка врезалась в автобусную остановку

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26 сентября 2012, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. Авария произошла вечером в среду, 26 сентября. Инцидент произошел на юго-западе города, на улице Миклухо-Маклая.



Пострадавших в результате ДТП нет. Об этом сообщает РСН со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее, 22 сентября в Москве произошла крупная авария - тогда пьяный водитель снёс остановку на Минской улице. В результате погибли семь человек.