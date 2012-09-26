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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве легковушка врезалась в автобусную остановку

26 сентября 2012, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. Авария произошла вечером в среду, 26 сентября. Инцидент произошел на юго-западе города, на улице Миклухо-Маклая.

Пострадавших в результате ДТП нет. Об этом сообщает РСН со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее, 22 сентября в Москве произошла крупная авария - тогда пьяный водитель снёс остановку на Минской улице. В результате погибли семь человек.

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