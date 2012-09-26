В Ставропольском крае полицейские сбили ребенка на пешеходном переходе

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26 сентября 2012, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставропольском крае сотрудники полиции на патрульной машине сбили семилетнего ребенка на зебре. Инцидент произошел в Георгиевске. По информации МВД России, 7-летний мальчик перебегал дорогу в зоне пешеходного перехода.



Сотрудники экипажа, совершившего ДТП, оказали первую помощь пострадавшему ребенку и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время проводится служебная проверка. Полицейские были отстранены от исполнения обязанностей, передает РИА Новости. Состояние пострадавшего ребенка не уточняется.