Телефонная связь не работает в некоторых округах Москвы

//Происшествия

26 сентября 2012, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

В нескольких округах Москвы оказались недоступны входящие и исходящие соединения абонентов. Звонки были невозможны из-за перебоев в работа Московской городской телефонной сети (МГТС).



Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве. Спасатели напомнили - для вызова экстренных служб с мобильного телефона можно набирать номер 112. Между тем, пока неизветсно с чем именно были связаны перебои в МГТС.