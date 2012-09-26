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//Происшествия

Телефонная связь не работает в некоторых округах Москвы

26 сентября 2012, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

В нескольких округах Москвы оказались недоступны входящие и исходящие соединения абонентов. Звонки были невозможны из-за перебоев в работа Московской городской телефонной сети (МГТС).

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве. Спасатели напомнили - для вызова экстренных служб с мобильного телефона можно набирать номер 112. Между тем, пока неизветсно с чем именно были связаны перебои в МГТС.

ЕЛ

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