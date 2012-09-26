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//Происшествия

Парашютистка, пострадавшая в США, летит в Россию

26 сентября 2012, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Российскую парашютистку Ирину Синицыну транспортируют самолетом МЧС для дальнейшего лечения в Москву, сообщили в Управлении информации МЧС России. На борту самолета находятся пять врачей отряда «Центроспас».

Ирина Синицына, многократная рекордсменка России по парашютному спорту, двукратная мира и Европы, пострадала при попытке установить мировой рекорд по скай-дайвингу в Калифорнии.
23 сентября Ирина на аэродроме Perris Valley выполняла прыжок, но, столкнувшись в воздухе с другими участниками, запуталась в стропах и не смогла своевременно открыть запасной парашют. Купол не раскрылся, женщина упала и получила черепно-мозговую травму.
Сейчас состояние парашютистки оценивается врачами как тяжелое. Спортсменка находится в коме. Другие участники группы парашютистов не пострадали.

НС

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