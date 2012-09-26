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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Ставрополье выясняют массовую гибель рыб

26 сентября 2012, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

 В Ставрополье и в соседней Калмыкии произошла массовая гибель речной рыбы. В водохранилище погибло около 20 тонн карасей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

 На берегу Чограйского водохранилища, на всем протяжении береговой линии нашли погибшего карася. Причиной произошедшего могли стать нарушения среды обитания, в том числе загрязнение воды или снижение ее уровня.
Прокуратура и полиция района проводят проверку. Отобраны пробы материала для проведения исследования.

НС

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