В Ставрополье выясняют массовую гибель рыб

//Происшествия

26 сентября 2012, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставрополье и в соседней Калмыкии произошла массовая гибель речной рыбы. В водохранилище погибло около 20 тонн карасей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

На берегу Чограйского водохранилища, на всем протяжении береговой линии нашли погибшего карася. Причиной произошедшего могли стать нарушения среды обитания, в том числе загрязнение воды или снижение ее уровня.

Прокуратура и полиция района проводят проверку. Отобраны пробы материала для проведения исследования.



