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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В центре Ульяновска опрокинулся подъемный кран

26 сентября 2012, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Ульяновска подъемный кран опрокинулся на новый 19-этажный дом. Инцидент произошел в среду, 26 сентября. В результате произошедшего оказались повреждены три кирпичных балкона.

Дом, на который обрушился кран, строился поэтапно. Первая его часть уже заселена, вторая достроена недавно, и жильцов в ней пока нет. Инцидент произошел во время демонтажа другого грузоподъемного крана, передает РИА Новости. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

ЕЛ

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