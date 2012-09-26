В центре Ульяновска опрокинулся подъемный кран

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26 сентября 2012, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Ульяновска подъемный кран опрокинулся на новый 19-этажный дом. Инцидент произошел в среду, 26 сентября. В результате произошедшего оказались повреждены три кирпичных балкона.



Дом, на который обрушился кран, строился поэтапно. Первая его часть уже заселена, вторая достроена недавно, и жильцов в ней пока нет. Инцидент произошел во время демонтажа другого грузоподъемного крана, передает РИА Новости. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.



