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26 сентября 2012, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленинградской области сотрудники полиции ищут двух подростков, ушедших из реабилитационного центра. Инцидент произошел в Кировском районе области утром в понедельник, 24 сентября.



По данным ГУМВД по Петербургу и области, в правоохранительные органы обратилась представитель центра "Теплый дом". По ее словам, из центра ушли и до настоящего времени не вернулись двое мальчиков 1999 и 2000 годов рождения. В настоящее время полицейские ведут активные поиски детей, передает РИА Новости. К розыску пропавших также были подключены опытные сотрудники главка.