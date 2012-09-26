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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Ленобласти из центра "Теплый дом" пропали два подростка

26 сентября 2012, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленинградской области сотрудники полиции ищут двух подростков, ушедших из реабилитационного центра. Инцидент произошел в Кировском районе области утром в понедельник, 24 сентября.

По данным ГУМВД по Петербургу и области, в правоохранительные органы обратилась представитель центра "Теплый дом". По ее словам, из центра ушли и до настоящего времени не вернулись двое мальчиков 1999 и 2000 годов рождения. В настоящее время полицейские ведут активные поиски детей, передает РИА Новости. К розыску пропавших также были подключены опытные сотрудники главка.

ЕЛ

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