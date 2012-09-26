В Ростовской области бабушка нашла внучку, умершую от травмы головы

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26 сентября 2012, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростовской области на окраине хутора Гребцов Родионово-Несветайского района обнаружен труп десятилетней девочки. Ребенка нашла вчера вечером ее бабушка, 55-летняя жительница хутора.



Признаков совершения в отношении погибшего ребенка сексуального насилия не установлено. У девочки – закрытая черепно-мозговая травма.

В данное время донские полицейские и следователи устанавливают обстоятельства и причину смерти ребенка.

Следственное управление по Ростовской области, просит всех, у кого имеются данные об обстоятельствах произошедшего оказать содействие следствию и сообщить имеющиеся сведения в следственный отдел по городу Новошахтинску СУ СКР по РО по адресу: Новошахтинск, ул. Садовая, 21, или по телефонам: 8 (86369) 2-16-13, 8 (86369) 2-10-20.