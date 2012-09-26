Мать нанесла малолетнему сыну 13 ударов топором

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26 сентября 2012, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта russianaxes.ru

Прокуратура Новосибирской области завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летней жительницы Маслянинского района Олеси Ромашкиной, которая нанесла своему малолетнему сыну 13 ударов топором.

В Новосибирский областной суд направлены материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Официальный сайт областной прокуратуры сообщает, что мать четверых детей Олеся Ромашкина, возвращаясь в нетрезвом состоянии домой от приятелей, увидела, как ее четырехлетний сын Станислав выпустил из сарая во двор кур. Это ее разозлило, бросив ребенка на пол сарая, она схватила топор и стала наносить ребенку удары топором по голове и телу. От полученных травм и физической боли ребенок потерял сознание. Впоследствии ребенка доставили в медицинское учреждение, он остался жив.