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//Происшествия

ВВС США перехватили самолеты-нарушители над Нью-Джерси во время Генассамблеи ООН

25 сентября 2012, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

ВВС США перехватили самолеты-нарушители над Нью-Джерси во время Генассамблеи ООН
Фото с сайта vesti.ru

Истребители ВВС США перехватили два небольших самолета после нарушения ими запрета на полеты над Нью-Йорком. Об этом сообщил представитель командования воздушно-космической обороны США Джон Корнелио.

Два истребителя F-22 перехватили два небольших самолета над штатом Нью-Джерси. Два случая нарушения никак не связаны между собой.

Как сообщил представитель ВВС США, на обращение пилоты самолетов не отвечали, поэтому их вынудили совершить посадку, передали Вести. Самолеты приземлились в аэропорту "Хиллсборо" штата Нью-Джерси. Пока неизвестно, были ли задержаны нарушившие запрет пилоты.

Ограничение на полеты над Нью-Йорком было введено в связи с ежегодным заседанием Генассамблеи ООН.

ЛБ

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