Пропавшую в Ростове-на-Дону 8-летнюю Дашу Попову могли вывезти за границу

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25 сентября 2012, 21:00 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

Фото с сайта vesti.ru

Пропавшую в Ростове-на-Дону 8-летнюю Дашу Попову могли вывезти за пределы России. Это допускает следствие. А на территории России школьницу в первую очередь ищут в Краснодарском крае, Волгоградской и Воронежской областях.

Об этом рассказал во вторник "Маяк".

"АН" писали, что в ходе следственных действий некоторые родственники пропавшей прошли тестирование на детекторе лжи. Но полиграф опроверг похищение девочки родителями.

Девочка пропала 19 сентября около подъезда своего дома на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону. Даша позвонила по домофону в свою квартиру и после этого исчезла.