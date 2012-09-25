Пропавшую в Ростове-на-Дону 8-летнюю Дашу Попову могли вывезти за границу

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
25 сентября 2012, 21:00 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
Пропавшую в Ростове-на-Дону 8-летнюю Дашу Попову могли вывезти за пределы России. Это допускает следствие. А на территории России школьницу в первую очередь ищут в Краснодарском крае, Волгоградской и Воронежской областях.
Об этом рассказал во вторник "Маяк".
"АН" писали, что в ходе следственных действий некоторые родственники пропавшей прошли тестирование на детекторе лжи. Но полиграф опроверг похищение девочки родителями.
Девочка пропала 19 сентября около подъезда своего дома на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону. Даша позвонила по домофону в свою квартиру и после этого исчезла.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк