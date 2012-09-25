Разбившийся микроавтобус с детьми был оборудован ремнями безопасности. ВИДЕО

Микроавтобус с детьми, попавший в ДТП под Ростовом-на-Дону, был оборудован ремнями безопасности. Были ли пассажиры пристегнуты, разберется следствие. Однако водитель говорит, что все, включая школьников, пристегнулись.

О этом в понедельник сообщила пресс-служба ростовской ГИБДД.

"АН" писали, что в ночь на вторник КамАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который следовал из Москвы в Азов. В маршрутке находились 19 человек, из них 13 детей.



После столкновения 13 пассажиров были госпитализированы, позднее в больнице скончалась одна девочка. Раненый взрослый, сопровождавший ребят, получил травмы средней степени тяжести. Состояние 11 детей оценивается как тяжелое.