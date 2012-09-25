В Ростовской области продолжают искать 8-летнюю Дарью Попову

В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения школьницы Дарьи Поповой, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство.

Школьница не вернулась домой 19 сентября, установлено, что в 13.50 девочка рассталась с одноклассницей, подошла к подъезду своего дома, расположенного на проспекте 40-летия Победы, и позвонила в домофон. Когда через несколько минут она так и не поднялась в квартиру, родители начали ее поиски и сообщили в правоохранительные органы. До настоящего времени местонахождение девочки неизвестно.

На розыск девочки были ориентированы личный состав СУ СК России по Ростовской области, УМВД России по городу Ростову-на-Дону, областное ГУ МВД России, общественность и СМИ. К поисковым мероприятиям привлечены специалисты водоканала, спасатели МЧС и других оперативных служб, а также добровольцы. Непосредственно в поисковых мероприятиях под руководством созданного штаба принимают участие более 1000 человек.

Проведены поквартирные обходы и осмотры квартир дома, где проживала разыскиваемая, прилегающих домов, в том числе со вскрытием технических помещений, чердаков и подвалов, лифтовых шахт и мусоропроводов. На возможную причастность к преступлению проверяются лица ранее судимые, страдающие психическими расстройствами. Отработано порядка 250 квартир, допрошено более 200 человек, обследована местность, прилегающая к дому и школе, в том числе строящиеся объекты, гаражно-строительные кооперативы, при этом осмотрено около 700 гаражей, канализационные люки (осмотрены все), водоемы и т.п.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 14.05 Дашу Попову видели идущей по направлению к школе, сообщает сайт Следственного Комитета России.