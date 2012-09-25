ДТП с участием пьяного сотрудника полиции произошло в Подмосковье

В 8:30 вторника в Серпухове на перекрестке улиц Советской и Крупской в нерабочее время на личном автомобиле майор спец. связи МУ МВД «Серпуховское» совершил столкновение с другой автомашиной, сообщил "АН" руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области полковник Евгений Гильдеев.

На место аварии были вызваны сотрудники ДПС, на освидетельствовании подтвердилось наличие алкоголя в крови у указанного сотрудника, рассказал Гильдеев.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренний дел, непосредственные руководители полицейского будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальнику отделения, в котором он служил, а так же помощнику начальника по тылу МУ МВД «Серпуховское» будет объявлено о неполном служебном соответствии, кроме этого заместитель начальника по работе с личным составом будет привлечен к дисциплинарной ответственности по выходу из отпуска.